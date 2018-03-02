На Харьковщине прошел обмен в формате "2 на 2": пограничников вернули из РФ в Украину (дополнено)
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 2 марта. УНН. Украине в результате обмена в формате "2 на 2" вернули двух пограничников, которых в октябре прошлого года задержали на границе с РФ. Об этом сообщает корреспондент УНН.
По словам корреспондента, сначала украинская сторона вывела россиян, а потом российская - украинцев. Все это фиксировала одна и другая сторона.
Напомним, речь идет об освобождении двух украинских пограничников - Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня.
Взамен Украина передаст России задержанных в Херсонской области двух сотрудников ФСБ - Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.
Напомним, в октябре 2017 года в Сумской области Россия задержала двух украинских пограничников. В Москве их взяли под стражу на два месяца и обвинили в незаконном пересечении границы. В России нашим пограничникам грозило до 6 лет заключения. 26 февраля задержанных в Сумской области украинских пограничников перевели из Москвы в Брянск.
А вот русских ФСБшников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба задержали 30 июня 2017-го пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВСУ, на берегу Перекопского залива. Тогда во время допроса военные РФ рассказали, что "выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута".
Так, 30 июня 2017 года украинский суд взял под стражу задержанных в Херсонской области военных ФСБ России.
Предварительно обмен должен начаться в 11 в нейтральной зоне границы между нашим государством и РФ.