На Харківщині в морзі переплутали тіла померлих: відспівували іншу людину

Деталі

Тетяна Стус біля Богодухівської лікарні телефонує мамі. Через вікно лікарні вони спілкуються вже тиждень, відколи обох батьків Тетяни забрали з підозрою на коронавірус та поклали у різні палати.

“Мати весь час сиділа біля батька. В понеділок телефонує, що батькові дуже погано, дихання зупинялося. Я прибігла до лікарні о восьмій годині. І тут я бачу, що везуть каталку, і мого батька перевозять в реанімацію”, — розповідає донька померлого Тетяна Стус.

У дружини померлого коронавірус підтвердився. Результати ПЛР-тестування батька отримали вже після смерті — результат негативний. “Помер від серцевої недостатності — це є у висновку про смерть”, — говорить Тетяна.

Тіло батька забирали запакованим — це вимога до тих, хто помирає у COVID-відділенні. Ховали чоловіка 30 березня у закритій труні. Коли вже привезли на кладовище, родині зателефонував знайомий, згадує чоловік Тетяни Сергій Стус.

“Це чоловік однієї зі співробітниць цієї лікарні. Чоловік! Не заступник лікаря, не секретар, у яких є мої телефони, не головна медсестра, а чоловік. І сказав: “Сергію, а в гробу не Микола Іванович. Там знаходиться якась неопізнана жінка, яку переплутали при видачі тіл”, — розповідає зять померлого.

Упевнені, що в труні — батько, родичі відправили панахиду. Додому приїжджав священник. Після дзвінка з лікарні труну з кладовища повезли назад до медзакладу — поміняти тіла, а потім повернулися на цвинтар.

Реакція лікарів

Заступниця керівника Богодухівської лікарні Яна Грищенко називає ситуацію випадковою помилкою.

“Ніякої підміни не було — бірки були підписані. І найголовніше, що я хочу сказати, що родич був там присутній при тому, коли забирали це тіло. Ми абсолютно відповідально розуміємо їхнє горе, що сталося, але це людський фактор. Ми не роботи — ми просто люди”, — сказала Грищенко.

Реакція влади

У міськраді створили комісію, перевірять дії працівників лікарні, пояснює заступниця міського голови Оксана Сизоненко.

“Ми розуміємо, що це був людський фактор. Ця ситуація буде розглянута, будуть надані висновки”, — зазначила Сизоненко.

Вдруге заупокійну літургію не проводили. Священник пояснив близьким померлого, що вони і так молилися за батька. Донька померлого каже, пережила стрес, і просить не залишати цю ситуацію без реакції. Родина Стусів звернулася до поліції: просить перевірити, чи не було в діях медпрацівників недбалості, та звільнити винних.

Нагадаємо

У Чернівцях у провізора аптеки військового госпіталю, який 24 березня помер через інсульт, виявили COVID-19. Він міг інфікуватися до вакцинації.