В Харьковской области в морге перепутали тела умерших: отпевали другого человека

Детали

Татьяна Стус в Богодуховской больницы звонит маме. Через окно больницы они общаются уже неделю, с тех пор обоих родителей Татьяны забрали с подозрением на коронавирус и положили в разные палаты.

“Мать все время сидела у отца. В понедельник звонит, что отцу очень плохо, дыхание останавливалось. Я прибежала в больницу в восемь часов. И тут я вижу, что везут каталку, и моего отца перевозят в реанимацию”, — рассказывает дочь умершего Татьяна Стус.

У жены умершего коронавирус подтвердился. Результаты ПЦР-тестирование отца получили уже после смерти — результат отрицательный. “Умер от сердечной недостаточности — это в заключении о смерти”, — говорит Татьяна.

Тело отца забирали упакованным — это требование к тем, кто умирает в COVID-отделении. Хоронили мужчину 30 марта во закрытом гробу. Когда привезли на кладбище, семье позвонил знакомый, вспоминает муж Татьяны Сергей Стус.

“Это муж одной из сотрудниц этой больницы. Муж! Не заместитель врача, не секретарь, у которых мои телефоны, не главная медсестра, а муж. И сказал: “Сергей, а в гробу не Николай Иванович. Там находится какая-то неопознанная женщина, которую перепутали при выдаче тел”, — рассказывает зять умершего.

Уверены, что в гробу — отец, родственники отправили панихиду. Домой приезжал священник. После звонка из больницы гроб с кладбища повезли обратно в медучреждение — поменять тела, а затем вернулись на кладбище.

Реакция врачей

Заместитель руководителя Богодуховского больницы Яна Грищенко называет ситуацию случайной ошибкой.

“Никакой подмены не было — бирки были подписаны. И самое главное, что я хочу сказать, что родственник там присутствовал при том, когда забирали это тело. Мы абсолютно ответственно понимаем их горе, что произошло, но это человеческий фактор. Мы не роботы — мы просто люди”, — сказала Грищенко.

Реакция властей

В горсовете создали комиссию, которая проверит действия сотрудников больницы, объясняет заместитель городского головы Оксана Сизоненко.

“Мы понимаем, что это был человеческий фактор. Эта ситуация будет рассмотрена, будут предоставлены выводы”, — отметила Сизоненко.

Второй раз заупокойную литургию не проводили. Священник объяснил близким умершего, они и так молились за отца. Дочь умершего говорит, что пережила стресс, и просит не оставлять эту ситуацию без реакции. Семья Стуса обратилась в полицию: просит проверить, не было ли в действиях медработников небрежности, и освободить виновных.

Напомним

В Черновцах в провизора аптеки военного госпиталя, который 24 марта умер из-за инсульта, обнаружили COVID-19. Он мог инфицироваться до вакцинации.