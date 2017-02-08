На Харківщині у 24 школах призупинені заняття через погодні умови
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Харківській області у зв’язку зі зниженням температури повітря призупинені заняття у 24 школах, передає УНН з посиланням на прес-службу Харківської ОДА.
“Навчальний процес призупинено з 8 лютого у зв’язку зі зниженням температури повітря. Зокрема, залишилися вдома учні 19 шкіл у Куп’янському районі, де температура сьогодні вранці трималася на позначці 26° морозу. Також навчання призупинено в 5 школах Дергачівського району”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з підвищенням температури повітря навчальний процес у цих закладах буде відновлено.
За прогнозами синоптиків, низька температура в області триматиметься й 9 лютого.
Як повідомляв УНН, умиколаївських школах призупинять навчальний процес через негоду.