В Харьковской области в 24 школах приостановлены занятия из-за погодных условий

"Учебный процесс приостановлен с 8 февраля в связи с понижением температуры воздуха. В частности, остались дома учащиеся 19 школ в Купянском районе, где температура сегодня утром держалась на отметке 26 ° мороза. Также обучение приостановлено в 5 школах Дергачевского района ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с повышением температуры воздуха учебный процесс в этих заведениях будет восстановлено.

По прогнозам синоптиков, низкая температура в области будет держаться и 9 февраля.

Как сообщал УНН, в николаевских школах приостановят учебный процесс из-за непогоды .