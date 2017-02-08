В Харьковской области в 24 школах приостановлены занятия из-за погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Харьковской области в связи со снижением температуры воздуха приостановлены занятия в 24 школах, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.
"Учебный процесс приостановлен с 8 февраля в связи с понижением температуры воздуха. В частности, остались дома учащиеся 19 школ в Купянском районе, где температура сегодня утром держалась на отметке 26 ° мороза. Также обучение приостановлено в 5 школах Дергачевского района ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с повышением температуры воздуха учебный процесс в этих заведениях будет восстановлено.
По прогнозам синоптиков, низкая температура в области будет держаться и 9 февраля.
Как сообщал УНН, в николаевских школах приостановят учебный процесс из-за непогоды .