На Харківщині слідчий вимагав шість тисяч доларів за закриття кримінального провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. СБУ затримала слідчого одного з районних відділів ГУ Нацполіції в Харківській області, який вимагав 6 тисяч доларів за закриття кримінального провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що старший лейтенант поліції вимагав від чоловіка, обвинуваченого у шахрайстві, 6 тисяч доларів США. За таку суму слідчий обіцяв закрити кримінальне провадження та не притягувати підозрюваного до кримінальної відповідальності", - сказано у повідомленні.
Співробітники СБУ затримали хабарника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у спальному районі Харкова під час одержання першого "траншу" в сумі сімдесят п’ять тисяч гривень. Наразі вирішується питання щодо здійснення затриманому повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання йому міри запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії, зокрема для встановлення участі у корупційних схемах працівників райвідділу.
Нагадаємо, у столиці судитимуть податківця, який за 12 тисяч доларів США обіцяв підприємцю закрити кримінальне провадження.