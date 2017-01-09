На Харківщині прикордонний пес виявив наркотичне зілля у хлібині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Вчора ввечері прикордонники Харківського загону виявили пакунок з наркотиками, який намагалися перевезти через кордон. При цьому зілля ховали в буханці хліба, передає УНН з посиланням на прес – службу ДПСУ.
Зазначається, що наркотичну речовину перевозив громадян України. Він слідував в Росію пасажиром мікроавтобуса “Мерседес” через пункт пропуску “Гоптівка”.
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Під час перевірки транспортного засобу спрацювала прикордонна службова собака натренована на пошук наркотичних засобів, яку залучили до огляду.
Як з’ясувалося згодом, в одній з сумок знаходилося 25 грамів зілля, попередньо марихуана. У ході подальшої поглибленої перевірки проведеної з представниками фіскальної служби в сумці чоловіка знайшли пакунок з рослинною речовиною, який він приховав у хлібині.
За даним фактом прикордонники поінформували співробітників СБУ, яким і передали знахідку разом з її власником.