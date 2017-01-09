В Харьковской области пограничный пес обнаружил наркотическое зелье в хлебе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Вчера вечером пограничники Харьковского отряда обнаружили пакет с наркотиками, который пытались перевезти через границу. При этом зелье прятали в буханке хлеба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Отмечается, что наркотическое вещество перевозил граждан Украины. Он следовал в Россию на пассажирском микроавтобусе "Мерседес" через пункт пропуска "Гоптовка".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Криворожские гвардейцы задержали мужчину с наркотиками в зоне АТО
Во время проверки транспортного средства сработала пограничная служебная собака, натренированная на поиск наркотических средств, которую привлекли к осмотру.
Как выяснилось впоследствии, в одной из сумок находилось 25 граммов зелья, предварительно марихуана. В ходе дальнейшей углубленной проверки проведенной с представителями фискальной службы в сумке мужчины нашли пакет с растительным веществом, который он спрятал в хлебе.
О данном факте пограничники проинформировали сотрудников СБУ, которым и передали находку вместе с ее владельцем.