На Харківщині поїзд збив пенсіонерку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня УНН. У Харківській області літня жінка потрапила під колеса поїзда. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Подія сталася 4 серпня, о 19:05, на станції "Тишківський" в Шевченківському районі Харківської області. 68-річна жінка переходила колію в установленому місці та не помітила пасажирський поїзд "Лисичанськ-Київ", що рухався з міста Куп’янська в напрямку Харкова без зупинки.
Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути трагедії не вдалось. Від отриманих травм жителька селища Старовірівка померла на місці.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, чоловік потрапив під потяг на Кіровоградщині.