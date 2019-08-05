В Харьковской области поезд сбил пенсионерку
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа УНН. В Харьковской области пожилая женщина попала под колеса поезда. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Событие произошло 4 августа, в 19:05, на станции "Тишковский" в Шевченковском районе Харьковской области. 68-летняя женщина переходила пути в установленном месте и не заметила пассажирский поезд "Лисичанск-Киев", который двигался из города Купянска в направлении Харькова без остановки.
Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм жительница поселка Староверовка скончалась на месте.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, мужчина попал под поезд на Кировоградщине.