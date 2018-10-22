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Поліція розслідує знищення вогнем 3,5 тисяч тонн насіння на Харківщині

Київ • УНН

 • 8970 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. За фактом пожежі на складах агропідприємства на Харківщині відкрито кримінальне провадження. Про це повідомив відділ комунікації поліції у Харківській області, передає УНН.

“Попередньо встановлено, що вогнем знищено 1795 тон насіння соняшника та 1679 тон зерна пшениці. Точна сума матеріальних збитків уточнюється”, — йдеться у повідомленні.

До Барвінківського відділу поліції у ніч на 21 жовтня надійшло повідомлення про пожежу на території агрофірми, розташованої у селищі Гаврилівка. З’ясувалося, що пожежа виникла у складських приміщеннях, де зберігалися насіння соняшнику. Вогонь швидко перекинувся на сусідній склад із зерном пшениці.

Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. У результаті події постраждалих осіб не має. Зараз слідство встановлює усі обставини події.

Максимальне покарання за вчинення даного злочину передбачає до 3 років обмеження волі.

Раніше на території Чорноморського морського торгівельного порту у Одесі горіло зерносховище.

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