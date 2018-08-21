На Харківщині під час руху спалахнув легковик
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У місті Дергачі Харківської області сталася пожежа в автомобілі під час руху. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Харківській області, передає УНН.
"20 серпня о 14:36 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка трапилася на проїзній частині на вул. Залізничній напроти будинку № 31 у м. Дергачі. Подія сталася під час руху автомобілю "ВАЗ 2107" (1987 року випуску), у якому загорівся моторний відсік. Водій зупинився, покинув салон авто та викликав рятувальників", - йдеться в повідомленні.
На момент прибуття рятувальників вогонь вже повністю охопив моторний відсік та частково - салон. Площа пожежі складала близько 5 кв.м.
"Бійці ДСНС локалізували пожежу о 14:43 і ліквідували її о 14:55. В ліквідації пожежі залучались 5 чоловік особового складу ДСНС та один спецавтомобіль. Причина виникнення пожежі з’ясовується", - зазначили рятувальники.
Нагадаємо, вантажний автомобіль "МАН" загорівся під час руху на трасі "Дніпро - Миколаїв" у Дніпропетровській області.