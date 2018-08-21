В Харьковской области во время движения загорелась легковушка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В городе Дергачи Харьковской области произошел пожар в автомобиле во время движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает УНН.
"20 августа в 14:36 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на проезжей части на ул. Железнодорожной напротив дома № 31 в г. Дергачи. Событие произошло во время движения автомобиля "ВАЗ 2107" (1987 года выпуска), в котором загорелся моторный отсек. Водитель остановился, покинул салон авто и вызвал спасателей", - говорится в сообщении.
На момент прибытия спасателей огонь уже полностью охватил моторный отсек и частично - салон. Площадь пожара составляла около 5 кв.м.
"Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 14:43 и ликвидировали ее в 14:55. В ликвидации пожара привлекались 5 человек личного состава ГСЧС и один спецавтомобиль. Причина возникновения пожара выясняется", - отметили спасатели.
Напомним, грузовой автомобиль "МАН" загорелся во время движения на трассе "Днепр - Николаев" в Днепропетровской области.