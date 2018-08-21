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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Харьковской области во время движения загорелась легковушка

Киев • УНН

 • 10501 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В городе Дергачи Харьковской области произошел пожар в автомобиле во время движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает УНН.

В Харьковской области во время движения загорелась легковушка

"20 августа в 14:36 ​​на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на проезжей части на ул. Железнодорожной напротив дома № 31 в г. Дергачи. Событие произошло во время движения автомобиля "ВАЗ 2107" (1987 года выпуска), в котором загорелся моторный отсек. Водитель остановился, покинул салон авто и вызвал спасателей", - говорится в сообщении.

На момент прибытия спасателей огонь уже полностью охватил моторный отсек и частично - салон. Площадь пожара составляла около 5 кв.м.

"Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 14:43 и ликвидировали ее в 14:55. В ликвидации пожара привлекались 5 человек личного состава ГСЧС и один спецавтомобиль. Причина возникновения пожара выясняется", - отметили спасатели.

Напомним, грузовой автомобиль "МАН" загорелся во время движения на трассе "Днепр - Николаев" в Днепропетровской области.

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