На Харківщині пацієнт обстріляв автомобіль "швидкої допомоги"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Харківській області чоловік, до якого за викликом приїхала бригада "швидкої допомоги", з рушниці обстріляв їхній автомобіль. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
“16 лютого о 20.43 до чергової частини Дергачівського відділу поліції надійшло повідомлення від фельдшера бригади швидкої медичної допомоги. Він розповів про те, що при виїзді медиків на місце виклику чоловік, який начебто потребував госпіталізації, почав буянити”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що мешканка селища Солоницівка викликала швидку для свого чоловіка, якому стало зле. Під час розмови з медичними працівниками 50-річний “пацієнт” пішов до кімнати. Через деякий час він повернувся із рушницею в руках. Направивши зброю на фельдшера, чоловік попросив залишити його житло. Після того, як медики вийшли з будинку та почали рух на автомобілі, вони почули постріл.
На даний час працівники поліції встановлюють усі обставини події.
Слідчим Дергачівського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, сьогодні вранці у Львові нетверезий чоловік стріляв із рушниці з вікна багатоповерхівки.