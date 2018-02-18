В Харьковской области пациент обстрелял автомобиль "скорой помощи"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Харьковской области мужчина, к которому по вызову приехала бригада "скорой помощи", из ружья обстрелял их автомобиль. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
“16 февраля в 20.43 в дежурную часть Дергачевского отдела полиции поступило сообщение от фельдшера бригады скорой медицинской помощи. Он рассказал о том, что при выезде медиков на место вызова, мужчина, который якобы нуждался в госпитализации, начал буянить”, — говорится в сообщении.
Установлено, что жительница поселка Солоницевка вызвала скорую для своего мужа, которому стало плохо. Во время разговора с медицинскими работниками 50-летний “пациент” пошел в комнату. Через некоторое время он вернулся с ружьем в руках. Направив оружие на фельдшера, мужчина попросил оставить его жилище. После того, как медики вышли из дома и начали движение на автомобиле, они услышали выстрел.
В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Следственным Дергачевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, сегодня утром во Львове нетрезвый мужчина стрелял из ружья из окна многоэтажки.