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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 66488 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 81383 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 84103 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108385 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100741 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104723 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111680 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117103 просмотра

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В Харьковской области пациент обстрелял автомобиль "скорой помощи"

В Харьковской области пациент обстрелял автомобиль "скорой помощи"

Киев  •  УНН

 • 9805 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Харьковской области мужчина, к которому по вызову приехала бригада "скорой помощи", из ружья обстрелял их автомобиль. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.

“16 февраля в 20.43 в дежурную часть Дергачевского отдела полиции поступило сообщение от фельдшера бригады скорой медицинской помощи. Он рассказал о том, что при выезде медиков на место вызова, мужчина, который якобы нуждался в госпитализации, начал буянить”, — говорится в сообщении.

Установлено, что жительница поселка Солоницевка вызвала скорую для своего мужа, которому стало плохо. Во время разговора с медицинскими работниками 50-летний “пациент” пошел в комнату. Через некоторое время он вернулся с ружьем в руках. Направив оружие на фельдшера, мужчина попросил оставить его жилище. После того, как медики вышли из дома и начали движение на автомобиле, они услышали выстрел.

В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следственным Дергачевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, сегодня утром во Львове нетрезвый мужчина стрелял из ружья из окна многоэтажки.

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