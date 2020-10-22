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На Харківщині намагалися провести незаконний "місцевий референдум"

На Харківщині намагалися провести незаконний "місцевий референдум"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Лозівському районі Харківської області намагалися провести незаконний місцевий референдум "щодо утворення ОТГ". Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає УНН.

"Служба безпеки України миттєво відреагувала на спробу захоплення влади на місцевому рівні через проведення незаконного референдуму, який мав відбутися напередодні місцевих виборів в Україні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, селищний голова одного з населених пунктів Лозівського району Харківської області 21 вересня підписав незаконне рішення сесії ради про призначення місцевого референдуму для створення об’єднаної територіальної громади. Депутати разом із селищним головою вирішили, що нова територіальна громада, центром якої повинен був стати саме їх населений пункт, має об’єднати ще сім сусідніх сіл. Через проведення "референдуму" депутати планували надати своєму рішенню статус легітимного.

22 жовтня, у межах розпочатого слідчими Управління СБУ в Харківській області кримінального провадження, на момент початку роботи комісій з проведення місцевого референдуму, почалися невідкладні слідчі дії для встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності, а також вилучення речових доказів.

Дії порушників відносять до статті 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Зазначимо, що з наближенням дня голосування кількість порушень за добу зростає.

Українські Національні Новини

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