На Харківщині на COVID-19 захворіли 14 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. На Харківщині за попередню добу, на ранок 22 квітня, підтвердили ще сім випадків захворювання на COVID-19, серед хворих в області 14 медиків. Про це повідомив у Facebook голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає УНН.
"За останню добу в області лабораторно підтверджено 7 нових випадків захворювання на COVID-19 (у жителів Харкова та Зміївського району), а також зареєстровано 13 випадків підозр (також у жителів Харкова та Зміївського району)", - повідомив Кучер.
За його даними, з підтвердженим COVID-19 госпіталізовано 46 осіб, 29 перебуває на самоізоляції. З підозрами на COVID-19 госпіталізовано 82 особи, 17 – на самоізоляції.
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"На щастя, вилікувалося ще 4 особи. За добу від COVID-19 ніхто не помер", - додав голова ОДА.
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Також, за наданою ним інформацією, серед осіб, хворих на коронавірус, троє перебувають у реанімації на кисневій підтримці (масці). На ШВЛ-ах хворі на коронавірус відсутні.
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"Серед хворих з офіційно підтвердженим діагнозом COVID-19 – 14 медиків", - зазначив Кучер.
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З його слів, за весь період реєстрації в регіоні зафіксовано 238 випадків підозри на коронавірус, з яких 84 випадки підтверджено; 55 випадків спростовано; 7 хворих одужало; 2 хворих померло.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 22 квітня в Україні зафіксовано 6 592 випадки COVID-19, з них Харківська область — 82 випадки.