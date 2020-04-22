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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Харьковской области на COVID-19 заболели 14 медиков

В Харьковской области на COVID-19 заболели 14 медиков

Киев  •  УНН

 • 15893 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Харьковской области за минувшие сутки, на утро 22 апреля, подтвердили еще семь случаев заболевания COVID-19, среди больных в области 14 медиков. Об этом сообщил в Facebook глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает УНН.

"За последние сутки в области лабораторно подтверждено 7 новых случаев заболевания COVID-19 (у жителей Харькова и Змиевского района), а также зарегистрировано 13 случаев подозрений (также у жителей Харькова и Змиевского района)", - сообщил Кучер.

По его данным, с подтвержденным COVID-19 госпитализированы 46 человек, 29 находится на самоизоляции. С подозрениями на COVID-19 госпитализированы 82 человека, 17 - на самоизоляции.

"К счастью, выздоровели еще 4 человека. За сутки от COVID-19 никто не умер", - добавил председатель ОГА.

Также, по предоставленной им информации, среди лиц, больных коронавирусом, трое находятся в реанимации на кислородной поддержке (маске). На ИВЛ-ах больные коронавирусом отсутствуют.

"Среди больных с официально подтвержденным диагнозом COVID-19 - 14 медиков", - отметил Кучер.

По его словам, за весь период регистрации в регионе зафиксировано 238 случаев подозрения на коронавирус, из которых 84 случая подтверждено; 55 случаев опровергнуто; 7 больных выздоровели; 2 больных умерли.

Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 случая COVID-19, из них Харьковская область - 82 случая.

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