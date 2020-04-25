На Харківщині коронавірус підтвердився ще у сімох людей, в тому числі у двох медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Харківській області підтверджено 7 нових випадків захворювання на COVID-19, серед них — двоє медиків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає УНН.
“За останню добу в області підтверджено 7 нових випадків захворювання на COVID-19 (у мешканців Харкова, Ізюмського, Дергачівського та Зміївського районів), а також зареєстровано 32 нових підозри. В Ізюмському районі захворіло 2 медики (отже, всього на область у 21 медика офіційно підтверджено COVID-19)”, — написав Кучер.
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Він зазначив, що з осіб, у кого підтверджено COVID-19, 59 госпіталізовано та 49 перебувають на самоізоляції.
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З осіб, у кого ще не підтверджена підозра, 87 госпіталізовані, 24 — на самоізоляції.
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Голова ОДА зауважив, що росте статистика людей, що одужали — плюс 3 за останню добу.
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Отже, за весь період реєстрації в області зафіксовано 318 випадків підозр на COVID-19, з них 125 випадків підтверджено, 82 випадки спростовано, 15 людей одужало, проте 2 людини померло.
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 8 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом одужало 782 особи, а летальних випадків 201.