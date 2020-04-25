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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 36871 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 81196 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102117 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128333 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128912 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172386 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121758 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 09:55 • 103066 просмотра

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На Харьковщине коронавирус подтвердился еще у семи человек в том числе у двух медиков

На Харьковщине коронавирус подтвердился еще у семи человек в том числе у двух медиков

Киев  •  УНН

 • 13369 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Харьковской области подтверждено 7 новых случаев заболевания COVID-19, среди них — двое медиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает УНН.

“За последние сутки в области подтверждено 7 новых случаев заболевания COVID-19 (у жителей Харькова, Изюмского, Дергачевского и Змиевского районов), а также зарегистрировано 32 новых подозрения. В Изюмском районе заболело 2 медики (следовательно, всего на область в 21 медика официально подтверждено COVID-19)”, — написал Кучер.

Он отметил, что у лиц, у кого подтверждено COVID-19, 59 госпитализированы и 49 находятся на самоизоляции.

У лиц, у кого еще не подтверждено подозрение, 87 госпитализированы, 24 — на самоизоляции.

Председатель ОГА отметил, что растет статистика людей, что выздоровели — плюс 3 за последние сутки.

Итак, за весь период регистрации в области зафиксировано 318 случаев подозрений на COVID-19, из них 125 случаев подтверждено, 82 случая опровергнуто, 15 человек выздоровели, однако 2 человека умерли.

Напомним, что в Украине зафиксировано 8 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В общем выздоровели 782 человека, а летальных случаев 201.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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