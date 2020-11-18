На Харківщині екскерівник одного із ВНЗ підозрюється у розтраті близько 300 тис. гривень

"…повідомлено про підозру колишньому в. о. ректора одного з вишів за фактом розтрати чужого майна, вчиненої у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у ході досудового розслідування встановлено, що колишній керівник одного з вишів затвердив Положення про функціонування Центру заочної, дистанційної та післядипломної освіти та Деканату по роботі з іноземними студентами в період часу з грудня 2014 року по липень 2018 року. У складі підрозділів університету відсутній заочний факультет, а деканат по роботі з іноземними студентами є дорадчим органом в структурі факультету і не може очолюватися деканом. Встановлено, що вказані підрозділи фактично не існували і свої функції не виконували.

"Керівник призначив на посади в. о. декана заочного факультету та декана по роботі з іноземними студентами двох інших осіб. Вказаний чоловік погодив виплати у вигляді надбавок до заробітної плати за додаткове навантаження у вигляді керівництва Центром і деканатом двом зазначеним особам. На підставі цього на їхні рахунки безпідставно перераховано бюджетні кошти на загальну суму близько 300 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Києві судитимуть доцента одного із університетів, яку підозрюють у отриманні 2 тисячі доларів хабаря в обмін за вплив на прийняття рішення щодо вступу абітурієнтки до навчального закладу.