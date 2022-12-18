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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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На Харківщині двоє чоловіків підірвались на російській міні

На Харківщині двоє чоловіків підірвались на російській міні

Київ • УНН

 • 471154 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. У селі на Харківщині правоохоронні органи почали пошуки чоловіків, які не повернулися додому. Сьогодні, 18 грудня, їх знайшли мертвими. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Цитата

«У селі Довгеньке на Ізюмщині двоє місцевих жителів пішли по худобу, яка загубилась. Проте в той день вони не повернулись. Родичі шукали їх по селу і не знайшли. Після цього вони звернулись до правоохоронців, вони продовжили пошуки з використанням дрону», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що 18 грудня чоловіків знайшли мертвими, вони підірвались на міні, які залишили окупанти. 

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Ізюмського ГУНП в Харківській області.

Доповнення

Російські війська 18 грудня обстріляли з артилерії прикордонні райони Харківської області. У Чугуївському районі на міні підірвався працівник ДСНС, його госпіталізували у тяжкому стані.

Українські Національні Новини

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