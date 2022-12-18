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В Харьковской области двое мужчин подорвались на российской мине

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. В селе в Харьковской области правоохранительные органы начали поиски мужчин, которые не вернулись домой. Сегодня, 18 декабря, их обнаружили мертвыми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Цитата

«В селе Долгенькое в Изюмском районе двое местных жителей пошли за скотом, который потерялся, однако в тот день они не вернулись. Родственники искали их по селу и не нашли. После этого они обратились к правоохранителям, они продолжили поиски с использованием дрона», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что 18 декабря мужчин нашли мертвыми, они взорвались на мине, оставленной оккупантами.

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляют следователи Изюмского ГУНП в Харьковской области.

Дополнение

Российские войска 18 декабря обстреляли из артиллерии приграничные районы Харьковской области. В Чугуевском районе на мине взорвался работник ГСЧС, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

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