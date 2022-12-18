В Харьковской области двое мужчин подорвались на российской мине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В селе в Харьковской области правоохранительные органы начали поиски мужчин, которые не вернулись домой. Сегодня, 18 декабря, их обнаружили мертвыми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
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«В селе Долгенькое в Изюмском районе двое местных жителей пошли за скотом, который потерялся, однако в тот день они не вернулись. Родственники искали их по селу и не нашли. После этого они обратились к правоохранителям, они продолжили поиски с использованием дрона», - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что 18 декабря мужчин нашли мертвыми, они взорвались на мине, оставленной оккупантами.
При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование осуществляют следователи Изюмского ГУНП в Харьковской области.
Дополнение
Российские войска 18 декабря обстреляли из артиллерии приграничные районы Харьковской области. В Чугуевском районе на мине взорвался работник ГСЧС, его госпитализировали в тяжелом состоянии.