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На Харківщині чоловіка на смерть збив потяг

На Харківщині чоловіка на смерть збив потяг

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. На Харківщині вантажний потяг наїхав на чоловіка, який, ймовірно, впав з платформи. Чоловік загинув на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.

Повідомляється, що подія відбулась 3 грудня близько 13:00 на залізничній платформі "Карачівка" у селищі Покотилівка.

"За попередніми даними, вантажний потяг допустив наїзд на невстановленого чоловіка, який ймовірно, впав з платформи. Машиніст транспортного засобу застосовував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося. Від отриманих травм громадянин загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що внаслідок інциденту рух транспорту припинявся майже на півтори години.

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Харківського відділу поліції. Працівники поліції з’ясовують особу загиблого та усі обставини події.

Нагадаємо, на Харківщині потяг на смерть збив велосипедиста.

Українські Національні Новини

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