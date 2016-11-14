На Харківщині чоловік загинув через необережне паління
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На Харківщині внаслідок необережності під час паління загинув чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ у Харківській області.
Вчора, 13 листопада, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Матюшенко у Київському районі Харкова. На території приватного домоволодіння горіла господарча споруда. Загоряння виявив син господаря, коли всередині споруди вже було багато диму та вогню.
До місця пожежі негайно прибуло 2 підрозділи пожежно-рятувальної служби. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло 56-річного господаря.
За попередніми даними причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем під час паління.