В Харьковской области мужчина погиб из-за неосторожного курения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Харьковской области в результате неосторожности во время курения погиб мужчина. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Харьковской области.
Вчера, 13 ноября, спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Матюшенко в Киевском районе Харькова. На территории частного домовладения горела хозяйственная постройка. Возгорание обнаружил сын хозяина, когда внутри сооружения уже было много дыма и огня.
К месту пожара немедленно были направлены два подразделения пожарно-спасательной службы. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело 56-летнего хозяина.
По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения.