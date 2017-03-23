На Харківщині через НС на складі збільшено радіус закритого повітряного простору
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Повітряний простір в радіусі 50 км від місця НС на складі боєприпасів закрито на Харківщині. Про це йдеться в повідомленні на Facebook Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
“Здійснено очеплення району надзвичайної ситуації силами та засобами Збройних Сил України у взаємодії з Національною поліцією України та Національною Гвардією України. Закрито повітряний простір над районом події в радіусі 50 км”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі забезпечується безпека дорожнього руху та супроводження руху транспортних засобів в районі надзвичайної ситуації.
Задіяно 74 од. техніки громадського транспорту для евакуації населення до 6-ти евакуаційних пунктів (Районний будинок культури, ЗОШ № 5 м. Балаклія, ДОСАФ м. Балаклія, ЗОШ № 6 м. Балаклія) Значна кількість населення виїжджають на особистому транспорті, ДСНС на пожежних машинах проводять евакуацію населення з м. Балаклія.
На залізничній станції с. Шебелинка чергують два пожежних потяги.
Поранених та обпечених серед військовослужбовців та цивільних немає (за інформацією начальника медичної служби).
У Харкові в готовності до вильоту перебувають вертоліт Мі-8 з лікарсько-сестринською бригадою та в готовності до виїзду реанімаційна бригада.
Повідомляється, що Червоним Хрестом виділено два відділення для надання психологічної допомоги населенню.
Нагадаємо, Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.
Місто Балаклія відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.
За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.