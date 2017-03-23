На Харьковщине из-за ЧП на складе увеличен радиус закрытого воздушного пространства
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Воздушное пространство в радиусе 50 км от места ЧП на складе боеприпасов закрыто в Харьковской областе. Об этом говорится в сообщении на Facebook Генерального штаба ВСУ, передает УНН.
"Осуществлено оцепление района чрезвычайной ситуации силами и средствами Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и Национальной Гвардией Украины. Закрыто воздушное пространство над районом события в радиусе 50 км", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время обеспечивается безопасность дорожного движения и сопровождение движения транспортных средств в районе чрезвычайной ситуации.
Задействовано 74 ед. техники общественного транспорта для эвакуации населения в 6-ть эвакуационных пунктов (Районный дом культуры, СОШ № 5 г. Балаклея, ДОСАФ г. Балаклея, СОШ № 6 г. Балаклея) Значительное количество населения выезжают на личном транспорте, ДСНС на пожарных машинах проводят эвакуацию населения из Балаклеи.
На железнодорожной станции с. Шебелинка дежурят два пожарных поезда.
Раненых и обожженных среди военнослужащих и гражданских нет (по информации начальника медицинской службы).
В Харькове в готовности к вылету находятся вертолет Ми-8 с врачебно-сестринской бригадой, готова к выезду реанимационная бригада.
Сообщается, что Красным Крестом выделено два отделения для оказания психологической помощи населению.
Напомним, Украэрорух ранее временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области.
По данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. человек.
Город Балаклея отключен от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.
По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.