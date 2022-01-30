На Харківщині 20-річний хлопець під виглядом жінок виманював гроші у чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На Харківщині поліція викрила злочинну діяльність 20-річного хлопця. Він називався жіночими іменами і виманював гроші в чоловіків. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу обласної Нацполіції.
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“Встановлено, що 20-річний юнак розміщував оголошення на сайтах знайомств та спілкувався від імені дівчини”, — повідомили в поліції.
Деталі
Зазначається, що він нібито пропонував жертвам разом відвідати якийсь культурний захід (концерт, виставку) і надсилав посилання на фішинговий сайт із продажу онлайн-квитків.
Під час купівлі потерпілі заповнювали форму із зазначенням реквізитів своїх банківських карток.
“В такий спосіб шахрай отримував доступ до персональних даних та приватної інформації про банківські картки потерпілих та за допомогою різних платіжних систем перераховував кошти на підконтрольні йому рахунки”, — зазначають правоохоронці.
Обшуки провели із залученням бійців спецназу. Вилучили комп’ютер, мобільні телефони та банківські картки.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Нині поліцейськими встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, оглядається вилучена техніка. Також з’ясовується коло потерпілих та загальна сума завданих збитків.
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