На хабарі затримали інспектора будівельного нагляду в Тернополі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Головного інспектора будівельного нагляду управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області викрили на хабарництві. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що здирник вимагав у жителя Бережанського району 2 300 доларів США за реєстрацію декларації про початок будівельних робіт на промисловому об’єкті.
Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника у його робочому кабінеті під час передачі коштів.
Наразі правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі) КК України.
Триває досудове слідство.