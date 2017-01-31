На взятке задержали инспектора строительного надзора в Тернополе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Главного инспектора строительного надзора управления государственной архитектурно-строительной инспекции в Тернопольской области разоблачили во взяточничестве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Установлено, что вымогатель требовал у жителя Бережанского района 2300 долларов США за регистрацию декларации о начале строительных работ на промышленном объекте.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника в его рабочем кабинете при передаче средств.
Сейчас правоохранителями открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере) УК Украины.
Продолжается досудебное следствие.