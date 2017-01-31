На взятке задержали инспектора строительного надзора в Тернополе

Установлено, что вымогатель требовал у жителя Бережанского района 2300 долларов США за регистрацию декларации о начале строительных работ на промышленном объекте.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника в его рабочем кабинете при передаче средств.

Сейчас правоохранителями открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере) УК Украины.

Продолжается досудебное следствие.



