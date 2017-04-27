На очільника Рівненщини склали адмінпротокол про корупцію
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 27 квітня. УНН. Адміністративний протокол про корупцію на голову Рівненської ОДА Олексія Муляренка склали співробітники Управління державної служби боротьби з економічними злочинами. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердив керівник Рівненщини Олексій Муляренко.
За його словами, вчора представники Нацполіції з Києва приїхали та ознайомили з протоколом про правопорушення. Документ склали, бо керівник області невчасно переписав свою частку в статутному капіталі компанії підприємства із виробництва дверей та не повідомив про це відповідні органи.
“Підтверджую, що є засновником та власником підприємства. Однак сьогодні не беру участі в управлінні підприємством. Як вимагає законодавство, в тридцятиденний термін мною передано всі права на управління компанією іншим особам. Якби працівники поліції хотіли б якісно зробити свою роботу і перепитали б в мене, я б надав усі документи”, — зазначив Олексій Муляренко.
Голова ОДА наголосив, що готовий відстоювати свою правоту в суді.
Нагадаємо, заступника начальника одного з відділів Національної поліції у Львівській області викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з прокуратурою.