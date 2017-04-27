На главу Ровенской ОГА составили админпротокол о коррупции
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 27 апреля. УНН. Административный протокол о коррупции на председателя Ровенской ОГА Алексея Муляренко составили сотрудники Управления государственной службы борьбы с экономическими преступлениями. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердил сам Алексей Муляренко.
По его словам, вчера представители Нацполиции из Киева приехали и ознакомили с протоколом о правонарушении. Документ составили, поскольку руководитель области невовремя переписал свою долю в уставном капитале компании предприятия по производству дверей и не уведомил об этом соответствующие органы.
“Подтверждаю, что являюсь основателем и владельцем предприятия. Однако сегодня не участвую в управлении предприятием. Как требует законодательство, в тридцатидневный срок мной переданы все права на управление компанией другим лицам. Если бы работники полиции хотели бы качественно сделать свою работу и спросили бы у меня, я бы предоставил все документы ”, - отметил А.Муляренко.
Председатель ОГА отметил, что готов отстаивать свою правоту в суде.
Напомним, заместителя начальника одного из отделов Национальной полиции во Львовской области разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.