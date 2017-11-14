На картині XIX століття знайшли "смартфон"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На картині австрійського художника Фердинанда Георга Вальдмюллера 1860 року “Очікувана” помітили “смартфон” в руках жінки. На це звернув увагу колишній держслужбовець з Глазго (Шотландія) Пітер Рассел (Peter Russell), передає УНН з посиланням на Motherboard.
На картині зображена дівчина, яка пильно дивиться на якийсь маленький предмет в її руках. Рассел зазначив, що зараз точно так само ведуть себе молоді люди, не відриваючись від своїх смартфонів.
“Мене найбільше вражає те, наскільки технології змінюють сприйняття картини і впливають на контекст”, — додав він.
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“Дівчина на картині Вальдмюллера не грає на своєму iPhone X, а йде в церкву, і в руках у неї маленький молитовник”, — розповів виконавчий директор австрійського арт-агентства Геральд Вайнполтер (Gerald Weinpolter).