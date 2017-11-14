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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 17460 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 34236 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 45163 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 50792 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 46180 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91841 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99531 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 126431 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На картине XIX века нашли "смартфон"

На картине XIX века нашли "смартфон"

Киев  •  УНН

 • 44071 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. На картине австрийского художника Вальдмюллер 1860 "Ожидаемая" заметили "смартфон" в руках женщины. На это обратил внимание бывший госслужащий из Глазго (Шотландия) Питер Рассел (Peter Russell), передает УНН со ссылкой на Motherboard.

На картине изображена девушка, которая пристально смотрит на какой-то маленький предмет в ее руках. Рассел отметил, что сейчас точно так же ведут себя молодые люди, не отрываясь от своих смартфонов.

"Меня больше всего поражает то, насколько технологии изменяют восприятие картины и влияют на контекст", - добавил он.

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"Девушка на картине Вальдмюллер не играет на своем iPhone X, а идет в церковь, и в руках у нее маленький молитвенник", - рассказал исполнительный директор австрийского арт-агентства Геральд Вайнполтер (Gerald Weinpolter).

 

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