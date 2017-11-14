На картине XIX века нашли "смартфон"

На картине изображена девушка, которая пристально смотрит на какой-то маленький предмет в ее руках. Рассел отметил, что сейчас точно так же ведут себя молодые люди, не отрываясь от своих смартфонов.

"Меня больше всего поражает то, насколько технологии изменяют восприятие картины и влияют на контекст", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Британии под картиной XVI века нашли неизвестный портрет Марии Стюарт

"Девушка на картине Вальдмюллер не играет на своем iPhone X, а идет в церковь, и в руках у нее маленький молитвенник", - рассказал исполнительный директор австрийского арт-агентства Геральд Вайнполтер (Gerald Weinpolter).