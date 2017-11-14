На картине XIX века нашли "смартфон"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. На картине австрийского художника Вальдмюллер 1860 "Ожидаемая" заметили "смартфон" в руках женщины. На это обратил внимание бывший госслужащий из Глазго (Шотландия) Питер Рассел (Peter Russell), передает УНН со ссылкой на Motherboard.
На картине изображена девушка, которая пристально смотрит на какой-то маленький предмет в ее руках. Рассел отметил, что сейчас точно так же ведут себя молодые люди, не отрываясь от своих смартфонов.
"Меня больше всего поражает то, насколько технологии изменяют восприятие картины и влияют на контекст", - добавил он.
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"Девушка на картине Вальдмюллер не играет на своем iPhone X, а идет в церковь, и в руках у нее маленький молитвенник", - рассказал исполнительный директор австрийского арт-агентства Геральд Вайнполтер (Gerald Weinpolter).