На карантин закрили Житомирську гімназію через госпіталізацію дітей
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 23 січня. УНН. До п’ятниці, 27 січня, закрили на карантин Житомирську гуманітарну гімназію № 23. Про це проінформували у прес-службі Житомирської міської ради, повідомляє УНН.
Раніше було прийнято рішення про закриття гімназії лише на сьогоднішній день, втім під час засідання комісії техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій навчальний заклад вирішили закрити до цієї п’ятниці.
“На даний момент на лікуванні у дитячій міській лікарні перебуває 1 дитина, в обласній дитячій лікарні — 3 дітей. Діагноз „харчове отруєння“ не підтвердився, на даному етапі попередній діагноз — вірусна інфекція. Серед постраждалих є ті, що не харчувались у шкільній їдальні”, — повідомили у міській раді.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, порушення у роботі харчоблоку виявили у Житомирській гімназії, де масово отруїлись діти.