На карантин закрыли Житомирскую гимназию из-за госпитализации детей

Ранее было принято решение о закрытии гимназии только на сегодняшний день, впрочем во время заседания комиссии техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций учебное заведение решили закрыть до этой пятницы

"На данный момент на лечении в детской городской больнице находится 1 ребенок, в областной детской больнице - 3 детей. Диагноз "пищевое отравление" не подтвердился, на данном этапе предварительный диагноз - вирусная инфекция. Среди пострадавших есть те, которые не питались в школьной столовой", - сообщили в городском совете.

Напомним, как сообщал УНН, нарушения в работе пищеблока обнаружили в Житомирской гимназии, где массово отравились дети.