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На Каховському водосховищі зникли двоє рибалок

На Каховському водосховищі зникли двоє рибалок

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У Запорізькій області на каховському водосховищі зникли двоє рибалок. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.

“16 березня о 07:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, про те, що ранком 15 березня на баркасі у Каховське водосховище поблизу с. Малокатеринівка на рибалку вийшли 2 чоловіки 50 й 25 років та дотепер не повернулись”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, останній зв’язок з рибалками був 15 березня о 14 годині. Зранку 16 березня на пошук зниклих вирушило 6 баркасів риболовецької артелі. О 08:30 на березі острова Великі Кучугури з західної сторони були знайдені весло гумові бахіли та човен.

Ситуація контролюється працівниками ГУ ДСНС. Організовано дві оперативні групи з пошуку рибалок по береговій лінії від с. Верхня Криниця до с. Приморське.

На місце події виїхало відділення спеціальних водолазних робіт аварійно рятувального загону спеціального призначення м. Запоріжжя.

Нагадаємо, 13 березня у Рівненській області рятувальники надали допомогу трьом рибалкам, які провалилися під кригу.

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