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На Каховском водохранилище пропали два рыбака

На Каховском водохранилище пропали два рыбака

Киев  •  УНН

 • 10020 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Запорожской области на Каховском водохранилище пропали два рыбака. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

"16 марта в 7:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что утром 15 марта на баркасе в Каховское водохранилище возле с.Малокатериновка на рыбалку вышли 2 человека 50 и 25 лет и до сих пор не вернулись", - говорится в сообщении.

Как отмечается, последняя связь с рыбаками была 15 марта в 14 часов. Утром 16 марта на поиск пропавших отправилось 6 баркасов рыболовной артели. В 08:30 на берегу острова Большие Кучугуры с западной стороны были найдены весло резиновые бахилы и лодку.

Ситуация контролируется работниками ГУ ГСЧС. Организовано две оперативные группы по поиску рыбаков по береговой линии от с. Верхняя Криница до с. Приморское.

На место происшествия выехало отделение специальных водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Запорожье.

Напомним, 13 марта в Ровенской области спасатели оказали помощь трем рыбакам, которые провалились под лед.

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