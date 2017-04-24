На Каховському шляхопроводі у Києві 25 квітня обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Через монтаж колесовідбійної стрічки з 09:00 до 17:00 25 квітня на Каховському шляхопроводі біля станції метро "Лівобережна" буде обмежено рух транспорту в першій смузі в напрямку із Броварського проспекту на Набережне шосе. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
У зв’язку з монтажем колесовідбійної стрічки з 09:00 до 17:00 25 квітня на Каховському шляхопроводі біля станції метро "Лівобережна" буде обмежено рух транспорту в першій смузі в напрямку із Броварського проспекту на Набережне шосе.
Комунальна корпорація "Київавтодор" закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, а також враховувати цю інформацію, плануючи свій маршрут.
Як повідомляв УНН 24 квітня, на мосту Метро у Києві 26-28 квітня обмежать рух транспорту.