На Каховском путепроводе в Киеве 25 апреля ограничат движение транспорта

В связи с монтажом колесоотбойной ленты с 09:00 до 17:00 25 апреля на Каховском путепроводе возле станции метро "Левобережная" будет ограничено движение транспорта в первой полосе в направлении с Броварского проспекта на Набережное шоссе.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также учитывать эту информацию, планируя свой маршрут.

Как сообщал УНН 24 апреля, на мосту Метро в Киеве 26-28 апреля ограничат движение транспорта.