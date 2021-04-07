На іранське судно напали в Червоному морі

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Заява державного телебачення з посиланням на іноземні ЗМІ стало першим іранським коментарем з приводу загадкового інциденту за участю судна Saviz.

У заяві Центрального командування збройних сил США лише сказано, що йому "відомо про повідомлення ЗМІ про інцидент з судном Saviz в Червоному морі".

"Ми можемо підтвердити, що до інциденту не причетні американські сили. У нас немає додаткової інформації, яку ми можемо надати", - заявило командування.

Раніше агентство Tasnim з посиланням на джерела повідомило, що в Червоному морі на борту іранського вантажного судна Saviz вибухнули гранати.

Доповнення

У березні в Ірані стався теракт. У результаті було вбито одну людину і троє осіб постраждали.