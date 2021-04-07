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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 28112 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 43443 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 103779 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 192943 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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На иранское судно напали в Красном море

На иранское судно напали в Красном море

Киев  •  УНН

 • 22755 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. На иранское грузовое судно, которое считалось базой для полувоенных формирований Революционной гвардии Ирана и годами стояло на якоре в Красном море у берегов Йемена, было совершено нападение, сообщило в среду иранское государственное телевидение, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Заявление государственного телевидения со ссылкой на зарубежные СМИ стало первым иранским комментарием по поводу загадочного инцидента с участием судна Saviz.

В заявлении Центрального командования вооруженных сил США лишь говорится, что ему "известно о сообщениях СМИ об инциденте с судном Saviz в Красном море".

"Мы можем подтвердить, что к инциденту не причастны американские силы. У нас нет дополнительной информации, которую мы можем предоставить", - заявило командование.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщило, что в Красном море на борту иранского грузового судна Saviz взорвались гранаты.

Дополнение

В марте в Иране произошел теракт. В результате был убит один человек и трое пострадали.

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