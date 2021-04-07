На иранское судно напали в Красном море
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. На иранское грузовое судно, которое считалось базой для полувоенных формирований Революционной гвардии Ирана и годами стояло на якоре в Красном море у берегов Йемена, было совершено нападение, сообщило в среду иранское государственное телевидение, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Заявление государственного телевидения со ссылкой на зарубежные СМИ стало первым иранским комментарием по поводу загадочного инцидента с участием судна Saviz.
В заявлении Центрального командования вооруженных сил США лишь говорится, что ему "известно о сообщениях СМИ об инциденте с судном Saviz в Красном море".
"Мы можем подтвердить, что к инциденту не причастны американские силы. У нас нет дополнительной информации, которую мы можем предоставить", - заявило командование.
Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщило, что в Красном море на борту иранского грузового судна Saviz взорвались гранаты.
Дополнение
В марте в Иране произошел теракт. В результате был убит один человек и трое пострадали.