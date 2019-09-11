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На Інвестиційному форумі міста Києва обговорять можливості для розвитку мистецького потенціалу регіону

На Інвестиційному форумі міста Києва обговорять можливості для розвитку мистецького потенціалу регіону

Київ • УНН

 • 11992 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Розвиток ультрасучасного мегаполіса – Київської агломерації – головна тема Інвестиційного форуму міста Києва, що відбудеться 17 вересня 2019 року в Мистецькому Арсеналі. Значну увагу буде приділено мистецькому потенціалу та арт-частині як важливій складовій туристичної привабливості, а отже й економічного зростання регіону, передає УНН.

В рамках мистецької частини заходу відбудеться виставка робіт художників, що стали справжніми криголамами сучасного української мистецтва у світі. Це Сергій Святченко, Яна Бистрова, Марина Скугарєва, Роман Мінін, Арсен Савадов, Анатолій Криволап, Вінні Реунов, Олександр Ройтбурд, Василь Цаголов, Олег Тістол, Степан Рябченко, Юрій Соломко та Віктор Сидоренко. Більшість із них є представниками саме київської школи.

Куратором арт-частини виступить відомий український арт-дилер Ігор Абрамович. За його словами, сучасне мистецтво в Україні перебуває на стрімкому злеті. Воно є тією з небагатьох конкурентоспроможних галузей діяльності країни, високий рівень досягнень у якій було неодноразово підтверджено світовим співтовариством. Про це свідчить регулярна участь українських митців у престижних світових аукціонах і присутність українських творів у експозиціях провідних виставкових центрів і музеїв тощо.

"Проте, як будь-яка сфера, що динамічно розвивається, мистецтво потребує постійного притоку нових ідей від зацікавленої громади. Сприяння розвитку актуального вітчизняного мистецтва — важливий крок на шляху до світової інтеграції та презентації України як держави та Київщини як регіону з неабияким культурним і соціальним потенціалом", - наголошує Абрамович.

Мистецькі заходи цілком можуть стати справжнім "туристичним магнітом". Міжнародні й українські експерти представлять на форумі своє бачення щодо реалізації культурного потенціалу Київщини.

"Культурна привабливість Києва є незаперечною, але конкуренція між містами посилюється. Однією з цілей Великого Києва має бути спрощення доступу до об’єктів культури для всіх жителів регіону. Стратегія культурного розвитку повинна бути багатополярною і базуватися на двох основних передумовах: краща доступність великих символічних культурних пам’яток і відновлення віддалених культурних об’єктів", — коментує Олів’є Ведрін, французький політолог та президент Академії глобальних трансформацій у Києві.

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