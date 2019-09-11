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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 99323 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116165 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107884 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114384 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121682 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149145 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149273 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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На Инвестиционном форуме города Киева обсудят возможности для развития творческого потенциала региона

На Инвестиционном форуме города Киева обсудят возможности для развития творческого потенциала региона

Киев  •  УНН

 • 11992 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Развитие ультрасовременного мегаполиса – Киевской агломерации – главная тема Инвестиционного форума города Киева, который состоится 17 сентября 2019 года в Мыстецком Арсенале. Значительное внимание будет уделено художественному потенциалу и арт-части как важной составляющей туристической привлекательности, а следовательно и экономического роста региона, передает УНН.

В рамках художественной части мероприятия состоится выставка работ художников, которые стали настоящими ледоколами современного украинского искусства в мире. Это Сергей Святченко, Яна Быстрова, Марина Скугарева, Роман Минин, Арсен Савадов, Анатолий Криволап, Винни Реунов, Александр Ройтбурд, Василий Цаголов, Олег Тистол, Степан Рябченко, Юрий Соломко и Виктор Сидоренко. Большинство из них – представители киевской школы.

Куратором арт-части выступит известный украинский арт-дилер Игорь Абрамович. По его словам, в Украине происходит стремительный взлет современного искусства. Это одна из немногих конкурентоспособных отраслей страны, высокий уровень достижений в которой был неоднократно подтвержден мировым сообществом. Об этом свидетельствует регулярное участие украинских художников в престижных мировых аукционах, присутствие украинских произведений в экспозициях ведущих выставочных центров и музеев и т.п.

"В то же время, как любая сфера, которая динамично развивается, искусство требует постоянного притока новых идей от заинтересованного сообщества. Содействие развитию актуального отечественного искусства — важный шаг на пути к мировой интеграции и презентации Украины как государства и Киевской области как региона с большим культурным и социальным потенциалом", - отмечает Абрамович.

Художественные мероприятия могут стать настоящим "туристическим магнитом". Международные и украинские эксперты представят на форуме свое видение реализации культурного потенциала Киевской области.

"Культурная привлекательность Киева неоспорима, но конкуренция между городами усиливается. Одной из целей Большого Киева должно стать упрощение доступа к культурным объектам для всех жителей региона. Стратегия культурного развития должна быть многополярной и базироваться на двух основных предпосылках: обеспечение лучшей доступности больших символических культурных памятников и восстановление удаленных культурных объектов", — комментирует Оливье Ведрин, французский политолог и президент Академии глобальных трансформаций в Киеве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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