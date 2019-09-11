На Инвестиционном форуме города Киева обсудят возможности для развития творческого потенциала региона
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Развитие ультрасовременного мегаполиса – Киевской агломерации – главная тема Инвестиционного форума города Киева, который состоится 17 сентября 2019 года в Мыстецком Арсенале. Значительное внимание будет уделено художественному потенциалу и арт-части как важной составляющей туристической привлекательности, а следовательно и экономического роста региона, передает УНН.
В рамках художественной части мероприятия состоится выставка работ художников, которые стали настоящими ледоколами современного украинского искусства в мире. Это Сергей Святченко, Яна Быстрова, Марина Скугарева, Роман Минин, Арсен Савадов, Анатолий Криволап, Винни Реунов, Александр Ройтбурд, Василий Цаголов, Олег Тистол, Степан Рябченко, Юрий Соломко и Виктор Сидоренко. Большинство из них – представители киевской школы.
Куратором арт-части выступит известный украинский арт-дилер Игорь Абрамович. По его словам, в Украине происходит стремительный взлет современного искусства. Это одна из немногих конкурентоспособных отраслей страны, высокий уровень достижений в которой был неоднократно подтвержден мировым сообществом. Об этом свидетельствует регулярное участие украинских художников в престижных мировых аукционах, присутствие украинских произведений в экспозициях ведущих выставочных центров и музеев и т.п.
"В то же время, как любая сфера, которая динамично развивается, искусство требует постоянного притока новых идей от заинтересованного сообщества. Содействие развитию актуального отечественного искусства — важный шаг на пути к мировой интеграции и презентации Украины как государства и Киевской области как региона с большим культурным и социальным потенциалом", - отмечает Абрамович.
Художественные мероприятия могут стать настоящим "туристическим магнитом". Международные и украинские эксперты представят на форуме свое видение реализации культурного потенциала Киевской области.
"Культурная привлекательность Киева неоспорима, но конкуренция между городами усиливается. Одной из целей Большого Киева должно стать упрощение доступа к культурным объектам для всех жителей региона. Стратегия культурного развития должна быть многополярной и базироваться на двух основных предпосылках: обеспечение лучшей доступности больших символических культурных памятников и восстановление удаленных культурных объектов", — комментирует Оливье Ведрин, французский политолог и президент Академии глобальных трансформаций в Киеве.