На ІФА-тестування вчителів перед початком нового навчального року у держави немає коштів - експерт

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Окремі міста України ініціювали ІФА-тестування вихователів дитсадочків перед їх відкриттям, а також вчителів — перед початком здачі ЗНО. Його результати дозволили вчасно виявити освітян із підозрою на коронавірус, чим убезпечити дітей від захворювання. Проте у МОН заявили, що не будуть ініціювати масштабного ІФА-скринінгу освітян перед початком нового навчального року, переклавши відповідальність за здоров'я вчителів та учнів на місцеві органи влади. Як пояснив у коментарі УНН освітній експерт Андрій Черних - все "впирається у відсутність фінансування".