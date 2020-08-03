На ІФА-тестування вчителів перед початком нового навчального року у держави немає коштів - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Окремі міста України ініціювали ІФА-тестування вихователів дитсадочків перед їх відкриттям, а також вчителів — перед початком здачі ЗНО. Його результати дозволили вчасно виявити освітян із підозрою на коронавірус, чим убезпечити дітей від захворювання. Проте у МОН заявили, що не будуть ініціювати масштабного ІФА-скринінгу освітян перед початком нового навчального року, переклавши відповідальність за здоров'я вчителів та учнів на місцеві органи влади. Як пояснив у коментарі УНН освітній експерт Андрій Черних - все "впирається у відсутність фінансування".
Так, за його словами, ІФА-тестування вчителів було б дуже доречним.
"Щоб ми розуміли і знали імунні відповіді, оскільки вчителі працюють з дітьми, у тісному контакті. Але тут є проблема із фінансуванням. Зараз на всі школи поклали обов'язок забезпечення масок, дезінфікуючими засобами тощо.
На пробне тестування, коли ще планували ці кошти брати з ковід-фонду, сума орієнтовно становила (на забезпечення близько 400 тис. учасників ЗНО) 125 млн.
Це одноразово, просто на проведення ЗНО.
У нас 4 млн 138 тис. учнів, 15 тис. 200 шкіл, відповідно. Де ці кошти брати? Тому питання ІФА-тестування стоїть поруч із забезпеченням дезінфікуючими і масками шкіл, саме через це, я думаю, у МОН і не будуть ініціювати.
Вони скажуть - давайте ресурс, "за що це реалізовувати", - пояснив Черних.
Зауважимо, що перед відновленням роботи дитячих садочків у місті Рівне, вихователів і працівників дошкільних навчальних закладів протестували на COVID-19. Виявили 58 осіб з антитілами IgM, що свідчать про наявність коронавірусу в організмі людини.
Ще раніше, ІФА-скринінг проходили вчителі у Львові. Йшлося про освітян, що мали брати участь у проведені ЗНО. Тоді тестування допомогло виявити 32 вчителі з антитілами IgM.
Таким чином, щонайменше у двох містах України, завдяки вчасному проведенню ІФА-тестування, вдалося убезпечити від зараження низку освітян, дітей та їх батьків.