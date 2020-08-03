На ИФА-тестирование учителей перед началом нового учебного года у государства нет средств - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Отдельные города Украины инициировали ИФА-тестирование воспитателей детсадов перед их открытием, а также учителей - перед началом сдачи ВНО. Его результаты позволили вовремя выявить педагогов с подозрением на коронавирус, чем обезопасить детей от заболевания. Однако в МОН заявили, что не будут инициировать масштабного ИФА-скрининга педагогов перед началом нового учебного года, переложив ответственность за здоровье учителей и учеников на местные органы власти. Как пояснил УНН в комментарии образовательный эксперт Андрей Черных - все "упирается в отсутствие финансирования".
Так, по его словам, ИФА-тестирование учителей было бы очень кстати.
"Чтобы мы понимали и знали иммунные ответы, поскольку учителя работают с детьми, в тесном контакте. Но здесь есть проблема с финансированием. Сейчас на все школы положили обязанность обеспечения масками, дезинфицирующими средствами.
На пробное тестирование, когда еще планировали эти средства брать с ковид-фонда, сумма ориентировочно составляла (в обеспечение около 400 тыс. участников ВНО) 125 млн.
Это единовременно, просто на проведение ВНО.
У нас 4 млн 138 тыс. учащихся, 15 тыс. 200 школ, соответственно. Где эти средства брать? Поэтому вопрос ИФА-тестирования стоит рядом с обеспечением дезинфицирующими и масками школ, именно поэтому, я думаю, в МОН и не будут инициировать.
Они скажут - давайте ресурс, "за что это реализовывать", - пояснил Черных.
Отметим, что перед возобновлением работы детских садов в городе Ровно, воспитателей и работников дошкольных учебных заведений протестировали на COVID-19. Обнаружили 58 человек с антителами IgM, свидетельствующими о наличии коронавируса в организме человека.
Еще раньше, ИФА-скрининг проходили учителя во Львове. Речь шла о педагогах, что должны были участвовать в проведении ВНО. Тогда тестирование помогло выявить 32 учителя с антителами IgM.
Таким образом, по меньшей мере в двух городах Украины, благодаря своевременному проведению ИФА-тестирования, удалось обезопасить от заражения ряд педагогов, детей и их родителей.