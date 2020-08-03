На ИФА-тестирование учителей перед началом нового учебного года у государства нет средств - эксперт

КИЕВ. 3 августа. УНН. Отдельные города Украины инициировали ИФА-тестирование воспитателей детсадов перед их открытием, а также учителей - перед началом сдачи ВНО. Его результаты позволили вовремя выявить педагогов с подозрением на коронавирус, чем обезопасить детей от заболевания. Однако в МОН заявили, что не будут инициировать масштабного ИФА-скрининга педагогов перед началом нового учебного года, переложив ответственность за здоровье учителей и учеников на местные органы власти. Как пояснил УНН в комментарии образовательный эксперт Андрей Черных - все "упирается в отсутствие финансирования".