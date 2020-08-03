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4 марта, 13:25 • 111212 просмотра

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4 марта, 10:59 • 102242 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102612 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104463 просмотра

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На ИФА-тестирование учителей перед началом нового учебного года у государства нет средств - эксперт

На ИФА-тестирование учителей перед началом нового учебного года у государства нет средств - эксперт

Киев  •  УНН

 • 17777 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Отдельные города Украины инициировали ИФА-тестирование воспитателей детсадов перед их открытием, а также учителей - перед началом сдачи ВНО. Его результаты позволили вовремя выявить педагогов с подозрением на коронавирус, чем обезопасить детей от заболевания. Однако в МОН заявили, что не будут инициировать масштабного ИФА-скрининга педагогов перед началом нового учебного года, переложив ответственность за здоровье учителей и учеников на местные органы власти. Как пояснил УНН в комментарии образовательный эксперт Андрей Черных - все "упирается в отсутствие финансирования".

Так, по его словам, ИФА-тестирование учителей было бы очень кстати.

"Чтобы мы понимали и знали иммунные ответы, поскольку учителя работают с детьми, в тесном контакте. Но здесь есть проблема с финансированием. Сейчас на все школы положили обязанность обеспечения масками, дезинфицирующими средствами.

На пробное тестирование, когда еще планировали эти средства брать с ковид-фонда, сумма ориентировочно составляла (в обеспечение около 400 тыс. участников ВНО) 125 млн.

Это единовременно, просто на проведение ВНО.

У нас 4 млн 138 тыс. учащихся, 15 тыс. 200 школ, соответственно. Где эти средства брать? Поэтому вопрос ИФА-тестирования стоит рядом с обеспечением дезинфицирующими и масками школ, именно поэтому, я думаю, в МОН и не будут инициировать.

Они скажут - давайте ресурс, "за что это реализовывать", - пояснил Черных.

Отметим, что перед возобновлением работы детских садов в городе Ровно, воспитателей и работников дошкольных учебных заведений протестировали на COVID-19. Обнаружили 58 человек с антителами IgM, свидетельствующими о наличии коронавируса в организме человека.

Еще раньше, ИФА-скрининг проходили учителя во Львове. Речь шла о педагогах, что должны были участвовать в проведении ВНО. Тогда тестирование помогло выявить 32 учителя с антителами IgM.

Таким образом, по меньшей мере в двух городах Украины, благодаря своевременному проведению ИФА-тестирования, удалось обезопасить от заражения ряд педагогов, детей и их родителей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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