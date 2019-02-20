На гуманітарну допомогу і захист населення України знадобиться 162 млн доларів - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. За даними ООН, в 2019 році 162 млн доларів будуть потрібні для гуманітарної допомоги і захисту найбільш вразливих верств населення України, які постраждали в результаті конфлікту з РФ. Про це заявив представник Європейського союзу при ООН Жоао Вале де Алмейда, виступаючи від імені Європейського Союзу та його 28 держав-членів, країн-кандидатів Республіки Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а так само республіки Молдова та Грузії, передає кореспондент УНН.
"ООН вважає, що 5,2 млн українців продовжують відчувати наслідки тривалої кризи, безпосередньо або побічно. Багаторічний план гуманітарного реагування ООН 2019-2020 років містить заклики до фінансування з боку донорів. За даними ООН, в 2019 році 162 млн доларів будуть потрібні для того, щоб допомогти 2,3 млн найуразливішим чоловікам, жінкам і дітям шляхом надання гуманітарної допомоги і захисту в Україні", - сказав дипломат.
За його словами, попередній план гуманітарного реагування на 2018 рік був оцінений в 187 млн доларів США.
"На жаль, він був профінансований лише на 37%. Це скорочення гуманітарного фінансування призводить до швидкого скорочення можливості надавати гуманітарну допомогу. Це, разом з обмеженнями доступу до гуманітарної допомоги для постраждалих регіонів може привести до погіршення стандартів життя тих, хто постраждав найсильніше. Це може привести до появи нових гуманітарних потреб", - заявив Алмейда.
Він так само відзначив, що Європейський Союз і 28 його держав-членів є найбільшим донором цих відрахувань. За словами дипломата, 681 млн євро було виділено ЄС з початку конфлікту, половина з яких була спрямована на гуманітарну допомогу.
"Сьогодні ми можемо ще раз виступити із запевненнями зробити все можливе в цих питаннях для того, щоб скоротити страждання українського населення", - додав він.
Як повідомляв УНН, Президент України в ООН заявив, що Росія перетворила Крим в пусковий майданчик для ракет.
Нагадаємо, сьогодні в Нью-Йорку проходить засідання Генеральної Асамблеї ООН по пункту 67 її порядку денного "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України". Проведення дебатів на цю тему є першим комплексним розглядом в рамках ГА ООН питання російської агресії проти української держави.