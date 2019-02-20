На гуманитарную помощь и защиту населения Украины понадобиться 162 млн долларов - ООН

КИЕВ. 20 февраля. УНН. По данным ООН, в 2019 году 162 млн долларов потребуются для гуманитарной помощи и защиты наиболее уязвимых слоёв населения Украины, пострадавший в результате конфликта с РФ. Об этом заявил представитель Европейского союза при ООН Жоао Вале де Алмейда, выступая от имени Европейского Союза и его 28 государств-членов, стран-кандидатов Республики Северная Македония, Черногория и Албания, а так же республики Молдова и Грузии, передаёт кореспондент УНН.