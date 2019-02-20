На гуманитарную помощь и защиту населения Украины понадобиться 162 млн долларов - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. По данным ООН, в 2019 году 162 млн долларов потребуются для гуманитарной помощи и защиты наиболее уязвимых слоёв населения Украины, пострадавший в результате конфликта с РФ. Об этом заявил представитель Европейского союза при ООН Жоао Вале де Алмейда, выступая от имени Европейского Союза и его 28 государств-членов, стран-кандидатов Республики Северная Македония, Черногория и Албания, а так же республики Молдова и Грузии, передаёт кореспондент УНН.
"ООН считает, что 5,2 млн украинцев продолжают испытывать последствия затянувшегося кризиса, напрямую или косвенно. Многолетний план гуманитарного реагирования ООН 2019-2020 годов содержит призывы к финансированию со стороны доноров. По данным ООН, в 2019 году 162 млн долларов потребуются для того, чтоб помочь 2,3 млн наиболее уязвимым мужчинам, женщинам и детям путём предоставления гуманитарной помощи и защиты в Украине", - сказал дипломат.
По его словам, предыдущий план гуманитарного реагирования на 2018 был оценен в 187 млн долларов США.
"К сожалению, он был профинансирован лишь на 37%. Это сокращение гуманитарного финансирования приводит к быстрому сокращению возможности предоставлять гуманитарную помощь. Это, вместе с ограничениями доступа к гуманитарной помощи для пострадавших регионов может привести к ухудшению стандартов жизни тех, кто пострадал сильнее всего. Это может привести к появлению новых гуманитарных потребностей", - заявил Алмейда.
Он так же отметил, что Европейский Союз и 28 его государств-членов является самым крупным донором этих отчислений. По словам дипломата, 681 млн евро было выделено ЕС с начала конфликта, половина из которых была направлена на гуманитарную помощь.
"Сегодня мы можем еще раз выступить с заверениями сделать всё возможное в этих вопросах для того, чтоб сократить страдания украинского населения", - добавил он.
Как сообщал УНН, Президент Украины в ООН заявил, что Россия превратила Крым в пусковою площадку для ракет.
Напомним, сегодня в Нью-Йорке проходит заседание Генеральной Ассамблеи ООН по пункту 67 ее повестки дня "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Проведение дебатов на эту тему является первым комплексным рассмотрением в рамках ГА ООН вопрос российской агрессии против украинского государства.