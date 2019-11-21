На Грицака відкрили справу: стала відома кваліфікація

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого вчинення ексголовою СБУ Василем Грицаком перевищення влади або службових повноважень. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі НАБУ.

“Ми виконали ухвалу Вищого антикорупційного суду від 25 жовтня 2019 року. На виконання цієї ухвали за заявою заявника внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 листопада цього року за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 365 ККУ (перевищення влади або службових повноважень - ред.)”, — сказали в пресслужбі.

Так, 10 жовтня 2019 року до Вищого антикорупційного суду надійшла скарга від особи із вимогою зобов’язати компетентних посадових осіб НАБУ внести до ЄРДР відомості щодо злочинної діяльності колишнього Голови СБУ за ст. ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), 364 (зловживання владою або службовим становищем), 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), 366 (службове підроблення), 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 111 (державна зрада), 114 (шпигунство) КК України, відкрити кримінальне провадження та розпочати досудове розслідування за цією заявою та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати йому витяг з ЄРДР.

У результаті, 25 жовтня Антикорупційний суд ухвалив зобов’язати уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою особи від 4 жовтня 2019 року про вчинене кримінальне правопорушення.

Додамо, що раніше українські ЗМІ повідомляли, що проти Василя Грицака відкрили справу.

Нагадаємо, 29 серпня 2019 року Верховна Рада України підтримала подання Президента України про звільнення Василя Грицака з посади глави Служби безпеки України.

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